Beine gegen die Wand legen: Diese Übung solltest du jeden Tag machen

Während manche Gesundheits-Routinen aufwändig und schwer umsetzbar sind, ist dieser Trend an Einfachheit kaum zu übertreffen: Auf Tiktok gehen Videos viral, in denen empfohlen wird, einfach mal die Beine hochzulegen – und zwar wortwörtlich. Auch die bekannte Fitness-Influencerin und Unternehmerin Melissa Wood, der auf sozialen Medien über eine Million Menschen folgen.

Wohltat für die Beine

Die Übung fordert weder besonders grosse Flexibilität noch viel Kraft und die Vorteile sind vielseitig: Weil sich die Beine oberhalb des Herzens befinden – wie bei den meisten Umkehrhaltungen im Yoga –, kann das Blut besser zirkulieren. Das heisst, die Position fördert den Rückfluss des Blutes, trainiert so das Herz-Kreislauf-System, unterstützt die Verdauung und kann sogar Krampfadern vorbeugen.

Ausserdem wirkt die Übung beruhigend auf das Nervensystem und hilft dir, am Abend zu entspannen und besser ein- und durchzuschlafen. Auch bei Verstimmungen und Ängsten kann sich die Position positiv auswirken und Kopfschmerzen können weniger werden.

In die Position kommst du ganz einfach: Lege dich seitlich mit dem Gesäss zur Wand hin, dann hebst du die Beine der Wand entlang, bis sie senkrecht vor dir sind. Bist du noch zu weit weg von der Wand, kannst du mit dem Gesäss etwas näher rücken, bis dein Körper sich ungefähr in einer L-Form befindet. Du kannst die Übung auf dem Boden auf dem Teppich oder einer Yogamatte machen, oder auch direkt im Bett. Zieht es zu sehr in deinen hinteren Oberschenkelmuskeln, kannst du den Po etwas von der Wand abrücken und die Beine leicht gebeugt halten.