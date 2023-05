iOS 16.4.1 (a): Dieses iPhone-Update sofort installieren

Erkennbar ist diese an dem Buchstaben (a) in Klammern. Das Update schliesst Sicherheitslücken.

Rapid Security Response (RSR) – schnelle Sicherheitsmassnahme: So heisst eine neue Aktualisierung, die auf Apple-Geräten installiert werden kann. Mit der Funktion will der iPhone-Hersteller Sicherheitslücken in den eigenen Systemen schneller schliessen können. Sie folgt auf das Update iOS 16.4.1.