66 Anzeigen in einem Monat - Darum solltest du keine Wertgegenstände im Auto lassen

Insgesamt sechs Männer wurden in den vergangenen Tagen von der Baselbieter Polizei verhaftet, die verdächtigt werden, Fahrzeugeinbrüche begangen zu haben. Wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht, wurden der Polizei Baselland seit Anfang Juli 66 Diebstähle aus Autos angezeigt. Die Tatorte verteilen sich auf das ganze Kantonsgebiet.

So wurden etwa zuletzt am Donnerstag kurz vor 3.45 Uhr morgens in einer Einstellhalle in Reinach BL drei Fahrzeuge aufgebrochen. Wie die Baselbieter Polizei mitteilte, konnten drei mutmassliche Täter nach einer Fahndung festgenommen werden. Es werde nun geprüft, ob die drei jungen Männer, ein 20-jähriger

und zwei 19-jährige Schweizer, für weitere derartige Delikte in Frage kommen. Die Baselbieter Staatsanwaltschaft hat gegen die drei Personen entsprechende Verfahren eröffnet.

Die Täter schlugen an den Fahrzeugen meist eine Seitenscheibe ein. Viele Fahrzeuge seien sogar unverschlossen gewesen. Dabei hatten es die Täter hauptsächlich auf Bargeld, Kreditkarten, Wertgegenstände und elektronische Geräte abgesehen. Auf Anfrage von 20 Minuten konnte die Baselbieter Polizei die signifikante Häufung der Diebstähle aus Fahrzeugen nicht erklären. «Es könnte vielleicht daran liegen, dass die Personen Wertgegenstände sichtbar in den Fahrzeugen liegen lassen», vermutet Mediensprecher Adrian Gaugler.

Sie entführten sogar einen Hund

Bereits in der Nacht auf Dienstag konnte die Polizei in Sissach drei junge Männer verhaften, die ebenfalls mehrere Fahrzeuge aufgebrochen haben sollen. Sie gingen der Polizei ins Netz, als sie in einer Gewerbeliegenschaft den Einbruchsalarm auslösten. Die Baselbieter Staatsanwaltschaft hat gegen die drei Algerier im Alter von jeweils 18, 24 und 33 Jahren, entsprechende Verfahren eröffnet und Untersuchungshaft beantragt.

Laut der Polizei haben ihre Ermittlungen ergeben, dass die drei Männer vor dem Einbruch in die Gewerbeliegenschaft mutmasslich schon mehrere Fahrzeuge in Pratteln und Itingen beschädigt und aufgebrochen haben. Darüber hinaus trafen die Polizisten beim Diebesgut auch auf einen gestohlenen Hund aus einem Vorgarten in Pratteln. Der Vierbeiner sei inzwischen aber wieder unverletzt bei seinem Herrchen.