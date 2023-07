Nasenhaare entfernen: Pinzette und Wachs bieten Infektionsgefahr

Beine, Intimbereich, Gesicht oder Achseln – ob und wie du die Haare an deinem Körper entfernst , ist allein dir überlassen. Geht es allerdings um die kleinen Härchen in der Nase, solltest du kurz innehalten. Sie haben immerhin nicht nur Sinn und Zweck. Die unsachgemässe Entfernung birgt auch ernsthafte Risiken.

Deshalb brauchst du Nasenhaare

Der Evolution und Bekleidungsindustrie sei Dank, kommst du mittlerweile ganz gut ohne einen Grossteil deiner Körperbehaarung zurecht, wenn du das möchtest. Allerdings dienen deine Nasenhaare nicht zum Wärmen, sondern helfen dir dabei, Staub, Abgase, Pollen und Co. zumindest zu einem Teil aus deiner Nase herauszuhalten ( Allergiker finden es garantiert so schon anstrengend genug ). Auch Insekten und kleine Gegenstände werden so daraus ferngehalten – kommt doch mal etwas zu nah, sorgt ein reflexartiger Nieser dafür, dass deine Atemwege frei und unbeschädigt bleiben.

Entzündungen und Pilze

So viel zu den Vorzügen. Aber damit nicht genug! Das Entfernen deiner Haare ist nicht nur schmerzhaft, sondern auch riskant. Wer mit Wachs oder einer Pinzette arbeitet, schafft kleine Verletzungen in der Hautschutzbarriere. Das oben angesprochene feuchte, warme Klima in der Nase ist dann plötzlich gar nicht mehr so praktisch. Stattdessen dient es super als Nährboden für Bakterien und Pilze. Infektionen oder Entzündungen der Haarfollikel sind dann nicht mehr weit. Abszesse können auftreten, wenn deine Pinzette nicht picobello sauber ist. Und: Wer ungeschult ist und zu heisses Wachs benutzt, kann sogar die Nasenschleimhaut verbrennen – das Gewebe, das deine Nase auskleidet und sie schützt.