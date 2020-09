Darum solltest du regelmässig Tagebuch führen

Als Kind oder Teenager gehörte es für viele von uns zur Abendroutine, das Tagebuch hervorzukramen und mit ein paar Sätzen aufzuschreiben, was man den Tag über so erlebt hat. Sei es Drama auf dem Pausenplatz, die ersten Schmetterlinge im Bauch oder ein neues Hobby.

Schreiben für mehr Selbstreflexion

Nicht nur das: Wer Tagebuch schreibt, schreibt sich negative Gedanken wortwörtlich von der Seele. So wird abends der Kopf gelüftet , und du liegst seltener grübelnd im Bett.

Indem du deinen Gedanken regelmässig Raum gibst, setzt du dich aktiv mit dir und deinen Gefühlen auseinander und förderst so die Selbstreflexion. Du lernst dich selber besser kennen und gehst mit der Zeit achtsamer durch deinen Alltag.

Dieses Tagebuch macht sich positive Psychologie zu Nutze und fokussiert auf Dankbarkeit und Optimismus. Du beantwortest jeden Tag einfache Fragen, je drei Minuten am Morgen und am Abend: Das 6-Minuten-Tagebuch, Fr. 42.90 auf orellfuessli.ch

Du möchtest gerne ein eigenes Journal führen? In der Slideshow zeigen wir dir hübsche Tagebücher zum Nachkaufen.

Mindmap, Gedankennetz oder klassischer Text

Dein Tagebuch ist etwas ganz persönliches und niemand urteilt über den Inhalt oder schreibt dir vor, wie du es zu führen hast. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Du kannst dich ganz kurz halten und jeden Abend dein Highlight des Tages aufschreiben. Oder du schreibst einen klassischen Bericht darüber, was du so erlebt hast. Wenn dir ausführliche Formulierungen nicht liegen, kannst du auch ein Mindmap machen oder lose Gedankennetze aufschreiben.

Hauptsache, du vergisst das Datum nicht. Denn was ausserdem für das Führen eines Tagebuchs spricht: Es gibt kaum etwas spannenderes, als Jahre später in so persönlichen Gedanken und Erinnerungen zu blättern.