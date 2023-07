Hitzewelle: Darum solltest du trotz Hitze nicht nackt schlafen

Ohne einzwängende Boxershorts und in einer etwas kühleren Umgebung fühlen sich die Spermien wohler. Hitze hingegen kann bis zu ein paar Millionen Samenzellen abtöten. Frauen hingegen entziehen Bakterien und Pilzen ohne Kleidung den Nährboden. Eigentlich spricht damit alles für Nächte ohne lästige Kleidung, wären da nur nicht Schweiss und Hautzellen. Denn auch nachts sondern wir Schweiss ab – im Schnitt 1,5 Liter. Zusätzlich regenerieren sich nicht nur unsere inneren Organe im Schlaf, sondern auch die Haut. Schläft man nackt, wird das alles an die Matratze abgegeben – das reinste Schlaraffenland für Hausstaubmilben, aber auch Bakterien und Pilze.

Experten raten von Nacktschlafen ab

Zwar können wir sie nicht sehen, doch auch die mikroskopisch kleinen Spinnentiere sondern Kot ab und dieser kann zu allergischen Reaktionen führen. Deshalb raten viele Experten konkret von dem hüllenlosen Schlafen ab. Darunter auch Dr. Anthony Youn aus den USA, der mit seiner Erklärung dazu auf Tiktok viral ging. «Der durchschnittliche Mensch furzt 15 bis 25 Mal am Tag und dies kann während des Schlafens passieren», erklärte der in Detroit ansässige Arzt in seinem Clip. Und weiter: «Eine wissenschaftliche Studie hat bewiesen, dass du jedes Mal, wenn dir eine Blähung entweicht, auch eine winzige Menge Fäkalien versprühst.» Ein Pyjama oder Nachthemd aus leichter Baumwolle fühlt sich hingegen auch nicht heiss an und fängt Schweiss, Hautzellen und auch Fäkalien auf.