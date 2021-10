Fettverbrennung - Darum solltest du vor dem Training Kaffee trinken

Koffein ist vor allem als Wachmacher bekannt, jetzt wissen wir, dass der Stoff im Kaffee auch als Abnehmhilfe dienen soll. Das hat eine Studie von Forschenden der Universität von Granada in Spanien ergeben. Dafür wurden fünfzehn Männer in zwei Gruppen eingeteilt: In der ersten erhielten die Teilnehmer 3 mg/kg Koffein, was einem starken Kaffee entspricht, und in der zweiten ein Placebo, einmal um acht Uhr morgens und einmal um 17 Uhr. Eine halbe Stunde nach der Einnahme des Koffeins und des Placebos wurden die Versuchsteilnehmenden aufgefordert, eine sportliche Aktivität auszuüben. Das Ergebnis: Die Einnahme von Koffein 30 Minuten vor dem Sport führte zu einem Anstieg der Lipidoxidation (Fettverbrennung) unabhängig von der Tageszeit.