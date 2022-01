Afrikanische Schweinepest – Darum solltest du zurzeit die Finger von italienischem Salami lassen

Denn in Italien haben Jäger acht Wildschweinkadaver entdeckt, die alle an der afrikanischen Schweinepest starben.

Weitere Länder betroffen

Durch die unmittelbare Nähe zu Norditalien, das Gebiet, in dem das Virus sein Unwesen treibt, hat auch die zuständige Stelle des Bundes Massnahmen getroffen. So liess das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen per sofort alle Lieferungen von Schwein- und Fleischprodukten aus dem betroffenen Gebiet stoppen. Auch beim Fleisch-Import aus Bulgarien, Deutschland oder Ungarn gilt es, spezielle Regeln zu beachten . Bauern sollen keine Essensreste an die Tiere verfüttern und eine Hygieneschleuse einrichten. Erst im November des letzten Jahres übte der Bund das Vorgehen bei einer grossangelegten Übung .

Einschleppung auch durch Menschen möglich

Auch wenn die Afrikanische Schweinepest für Menschen ungefährlich ist, kann das Virus auf Kleidung oder in Lebensmitteln transportiert werden. Deshalb ist laut dem Tessiner Kantonsveterinär Luca Bacciarini die grösste Gefahr, dass das Virus nicht nur mittels Wildschweinen, sondern auch durch Touristen in die Schweiz eingeschleppt werden könnte. Deshalb sei es nun essentiell, dass die Wildschweine im Sperrgebiet bleiben und nicht Richtung Norden wandern.

Seit einigen Jahren treten in Europa immer wieder Fälle der Schweinepest auf, so etwa in Deutschland, wo im November 2021 bei einzelnen Tieren das Virus festgestellt wurde. Beim bisher weitreichendsten Ausbruch in China im Jahr 2018 mussten Millionen Tiere notgeschlachtet werden. Auch wenn in der Schweiz noch keine Fälle bekannt sind, ist laut Raphael Helfenstein, einem Agrotechniker beim Verband für Schweinehaltung, höchste Vorsicht geboten. Der Schaden eines möglichen Betriebsausfalls nach der Notschlachtung der Tiere übernehme nämlich keine Versicherung. Erst kürzlich kam es in der Schweiz zu einem Ausbruch der Newcastle-Krankheit bei Hühnern.