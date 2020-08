Jetzt heisst plötzlich nicht mehr Coronaleugner etc., immerhin einmal ein kleiner Erfolg, für die die an den Massnahmen zweifeln

Herz 27.08.2020, 03:59

Und man könnte auch mal an diejenigen denken die aus gesundheitlichen Gründen keine Masken tragen dürfen und immer überall angegriffen werden in der ÖV ab heute in jedem Laden das Arztzeugnis vorweisen müssen wie ich auch ... und es ist absolut unerträglich ... laufen grad Tränen... Deshalb habe ich alle Ebenen BAG, Kanton etc. kontaktiert ob man genau für solche Fälle endlich eine einheitliche Lösung mit einem Anhängeschild oder was auch immer machen kann in denjenigen Fällen wo Arztzeugnis vorhanden ...