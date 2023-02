Vanilla Girl: Darum sorgt dieser Tiktok Style für eine Kontroverse

Nach dem Clean Girl und dem Coastal Grandma Stil macht sich auf Tiktok mit dem Vanilla Girl ein weiterer Trend breit, der keine Flecken verzeiht. Wie der Name schon andeutet, dreht sich beim Vanilla Girl alles um Kleidung, die in cremigen Vanille- und Elfenbeintönen gehalten ist. Alles ist in Beige und Weiss gehalten.

Perlen und Uggs für den Vanilla-Look

Zahlreiche Videos auf Tiktok zeigen, was angeblich zur Ästhetik des Vanilla Girls dazugehört. Ein Outfit könnte zum Beispiel aus Ugg-Boots, Hosen und Top in Weiss und Perlenschmuck bestehen.

Auf Tiktok gibt es zum Style eine Vielzahl an Videos, die verschiedenste Aspekte des Styles zeigen. Der Hashtag #vanillagirl hat auf der Videoplattform über 443 Millionen Aufrufe.

Trägst du gerne weisse Kleidung? Ja, darin fühle ich mich sauber und frisch. Eigentlich schon, doch sie bleibt nie lange weiss. Nein, das ist mir zu heikel. Für mich nur schwarz, bitte.

Ein Clip, der zeigt, wie das Make-up des typischen Vanilla Girls aussieht, sammelt über elf Millionen Views. Dicker Liner und markanter Lippenstift gehören natürlich nicht zum Look, das Make-up ist dezent mit Rouge und nudefarbenem Lippenstift.

Auch die Nägel bekommen das Vanilla-Makeover mit French Nails oder weissem Nagellack.

Die Ästhetik macht mit Seidenkissen und flauschigen Pantoffeln auch vor dem Zuhause nicht halt. Die Tipps, wie du den Lifestyle übernimmst, gehen gar bis zu Necessaire und Notfall-Täschli. Für den absoluten Notfall benötigt das Vanilla Girl laut Tiktok eine Haarbürste, Ohrringe, Haargummis, Kaugummi, Schokolade, Haarclips, Binden, eine Wasserflasche und nach Vanille duftendes Körperspray.

Kritik an der Ästhetik

Wer auf Tiktok nach dem Look sucht, sieht meist Bilder und Videos von schlanken, normschönen, weissen Frauen. Beim Vanilla Girl sollen helle Haut und blonde Haare als besonders erstrebenswert dargestellt werden. Tiktokerin OliviaLayne6 erklärt in einem Video: «Der Name und die Bilder, die für diese Ästhetik verwendet werden, geben den Eindruck, dass es nur darum geht, hübsch, dünn und weiss zu sein.»

Laut der Tiktokerin ist die Vanilla-Girl-Ästhetik nichts Neues und nur eine neue Verpackung des Clean-Girl-Trends oder der That-Girl-Ästhetik. «Ich mag mich nicht darüber lustig machen. Aber wie oft wollt ihr uns noch klarmachen, dass ihr einfach Beige liebt?»

Auch Model Hailey Bieber wird gerne mal als Beispiel für ein Vanilla Girl gezeigt. Instagram/haileybieber

Wie schon beim sogenannten That Girl gehts auch beim Vanilla Girl viel um Perfektion. Wer dem Trend folgen will, sollte jederzeit mit dem perfekten Look auftauchen. Das könne Druck auslösen, so Kritikerinnen und Kritiker im Netz.

Vom Vanilla Girl zum Weird Girl

Die Weird-Girl-Ästhetik, die ebenfalls gerade online die Runde macht, scheint wie der optische Gegentrend. Beim Weird Girl treffen Muster, Farben und Textilien scheinbar wild gemixt aufeinander. Model Bella Hadid wird oftmals als Vorreiterin dieses Styles gezeigt.

Bunter Schal, langer Denim-Rock, schwarze Boots: Bella Hadid trägt einen wilden Mix als Outfit. Instagram/bellahadid

Der Weird-Girl-Look ist vom japanischen Harajuku-Style beeinflusst. Das ist ein Street Style aus dem lebendigen Stadtviertel Harajuku in Tokio und kennzeichnet sich durch wilden Muster- und Textilmix.

Das Weird Girl liebt Maximalismus und bedient sich vorwiegend an Kleidungsstücken aus den 2000ern. Dass die einzelnen Pieces nicht zusammenpassen, ist klar. Doch anders als beim Vanilla Girl dürfen beim Weird Girl auch Make-up, Maniküre und der Rest aus dem Rahmen fallen.