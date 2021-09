Pop It - Darum spielen jetzt alle mit diesen farbigen Noppen-Formen

So funktionierts

Wer Stress abbauen will, kann die Noppen der Pop-It-Form eindrücken. Die Noppen-Form lässt sich aber auch als Strategie-Spiel für zwei nutzen. Die Regeln sind simpel: Jeder Spieler darf pro Zug so viele Noppen in einer Reihe eindrücken, wie er will. Wer die letzte Noppe drückt, hat verloren.