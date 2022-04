Darum spielt FCB-Mann Matías Palacios plötzlich nur noch in der U-21

1 / 6 Matías Palacios musste zuletzt zweimal in der U-21 des FCB aushelfen. freshfocus Der Argentinier kommt aktuell unter Guillermo Abascal nur noch selten zum Zug. Marc Schumacher/freshfocus Am Sonntag gegen St. Gallen soll der 19-Jährige aber wieder in den Kader zurückkehren. freshfocus

Darum gehts Am Sonntag (16.30 Uhr) trifft der FC Basel auswärts auf das formstarke St. Gallen.

Mittelfeldspieler Matías Palacios fehlte zuletzt zweimal im Kader von FCB-Trainer Guillermo Abascal.

Der 19-jährige Argentinier ist der grosse Verlierer des Konkurrenzkampfes im Basler Mittelfeld.

Einzig und allein für Wunderstürmer Arthur Cabral hat der FC Basel in seiner Vereinsgeschichte mehr Geld ausgegeben als bei der Verpflichtung von Matías Palacios im Februar 2021 – so zumindest die Zahlen des Fussballportals «Transfermarkt». Doch während der Brasilianer dem FCB in der Winterpause rund 16,5 Millionen Franken in die so leere Kasse spülte und nun für Serie-A-Club Fiorentina aufläuft, kickte der 19-jährige Argentinier am vergangenen Mittwoch zum zweiten Mal in Folge nur mit der U-21 in der Promotion League.

Immerhin dürften die Basler statt der angegebenen rund fünfeinhalb Millionen Franken in Wirklichkeit nur etwas über drei Millionen an San Lorenzo überwiesen haben, wie ein im vergangenen November von der argentinischen Zeitung «el Plateista» veröffentlichtes Dokument zeigen soll. Doch auch diese Summe hat sich für den Tabellenzweiten der Super League bislang noch nicht gerechnet.

Unter Rahmen noch gesetzt

Palacios liess sein unbestrittenes Talent immer mal wieder aufblitzen, doch langfristig in der rot-blauen Stammelf festbeissen konnte er sich erst Ende des letzten Jahres. Unter Abascal-Vorgänger Patrick Rahmen stand der Argentinier ab Ende November in sieben von acht aufeinanderfolgenden Spielen in der Startformation, lief mal im defensiven Mittelfeld auf, mal eine Position weiter vorne.

Doch mit der Entlassung von Rahmen drehte sich der Wind für Palacios. Unter dem neuen FCB-Trainer Guillermo Abascal durfte der Argentinier in sechs Partien nur noch einmal von Beginn an ran, die letzten beiden Spiele stand er nicht einmal mehr im Kader. Hat Palacios, dem als 17-Jähriger einst ein Marktwert von über zehn Millionen zugeschrieben wurde, in Basel keine Zukunft mehr?

«Er muss mehr machen»

Basel-Trainer Abascal will das Münster in der Stadt lassen. Dass Palacios in den letzten beiden Super-League-Spielen nicht im Team gewesen sei, habe ausschliesslich taktische Gründe gehabt. «Mit Burger, Kasami, Xhaka und Palacios haben wir vier zentrale Mittelfeldspieler», rechnet der 32-Jährige vor. Platz in seinem Kader habe es in der Regel nur für drei davon. So musste der einstige Millionen-Zugang zuletzt zweimal in der Promotion League Spielminuten sammeln.

«Matías ist ein junger Spieler, der viel Spielpraxis braucht. Er kann auf der Sechs spielen, aber auch auf der Position des Achters.» Doch warum verzichtet der FCB-Trainer dann gleich zweimal in Folge auf seinen polyvalenten Mittelfeldspieler? «Weil andere Spieler aktuell besser sind», erklärt Abascal pragmatisch. Der Argentinier müsse im Training noch mehr machen. «Das gilt aber für alle Spieler», fügt der Spanier an.

Abascal und Quintilla kennen sich seit 15 Jahren

Am Sonntag (ab 16.30 Uhr live bei uns im Ticker) beim Auswärtsspiel in St. Gallen wird Palacios wieder mit dabei sein, auch weil Pajtim Kasami eine Gelbsperre absitzen muss. Gegen die in der Rückrunde noch ungeschlagenen Espen will der FCB unbedingt Platz zwei festigen. Abascal warnt aber: «Es wird sehr, sehr schwer. Wenn wir versuchen, ein ähnliches Pressing wie St. Gallen zu spielen, werden wir zu 100 Prozent verlieren», so der Basler-Trainer. Stattdessen müsse sein Team den Fokus auf viel Ballbesitz und Spielkontrolle legen.