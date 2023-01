Zoo Zürich: Darum starb das Elefantenbaby

Das Elefantenbaby starb wenige Minuten nach seiner Geburt. Nun zeigen erste Ergebnisse der Pathologie: Das Elefantenbaby hatte Fehlbildungen an Herz und Lunge.

Die Fondation Franz Weber fordert derweil, dass der Zoo Zürich auf die Elefantenzucht in Zukunft verzichtet.

Am Wochenende starb kurz nach der Geburt ein Elefantenbaby.

Die Elefantenkuh Farha brachte am Samstag im Zoo Zürich ihr Elefantenkalb zur Welt . Obwohl die Geburt erfolgreich verlief, starb das Jungtier wenige Minuten später. Mit dem Tod des jungen Elefanten muss der Zoo bereits den sechsten Tod eines Dickhäuters innerhalb von drei Jahren hinnehmen.

Nun liegen erste Ergebnisse aus der Pathologie über die Todesursache des Jungtieres vor. «Fehlbildungen an Herz und Lunge haben zum Tod des Elefantenbabys geführt», sagt Severin Dressen, Direktor Zoo Zürich. Der junge Elefant sei dadurch von Beginn an nicht lebensfähig gewesen.

«Zwischen dem verstorbenen Jungtier und den anderen Todesfällen besteht kein Zusammenhang », führt Direktor Severin Dressen weiter aus. «Die Todesursache hat nichts mit der Haltung von Elefanten in Zoos zu tun. Immer wieder kommt es in der Natur zu solchen Fehlbildungen. Bei Tieren wie auch bei Menschen.»

Keine neuen Elefanten im Zoo Zürich

Dies sehen Tierschützer der Fondation Franz Weber (FFW) anders. Die Stiftung schreibt in einer Mitteilung, dass der Zoo sich rühme, ein weltweites Vorbild in der Elefantenhaltung zu sein und beste Bedingungen biete, damit sich diese fortpflanzen können. Die Tatsachen weisen laut der Stiftung jedoch ein anderes Bild auf.

Deshalb fordern die Tierschützenden der FFW, dass der Zoo Zürich keine erneuten Zuchtversuche vornimmt und auch keine neuen Elefanten in die Herde integriert. «Ganz offensichtlich hat der Zoo Zürich ein Problem, wenn es um die Haltung der Elefanten geht», sagt Vera Weber FFW. Elefanten, die in einem Zoo gezüchtet werden, können ohnehin nicht ausgewildert werden. Diese Zucht bringt dem Artenschutz somit nichts, so Weber.