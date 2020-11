Mutmasslich rumänische Bettler verrichten ihre Notdurft oft in den Grünanlagen, wo sie sich auch aufhalten. Um sie davon abzuhalten, wurden in Basel an verschiedenen Orten nun Verbotsschilder angebracht.

Notdurft verboten : Darum stehen in Basel jetzt solche Schilder in Parkanlagen

Verbotsschilder sollen rumänische Bettler davon abhalten, ihre Notdurft in Grünanlagen zu verrichten. Elodie Kolb

Darum gehts Eine Leser-Reporterin bemerkte am Donnerstag ein kurioses Schild in Basel.

Diese verbieten laut Stadtgärtnerei das Verrichten der Notdurft in öffentlichen Grünanlagen.

Diese mussten angebracht werden, da sich die rumänischen Bettler vermehrt dort erleichtert hatten.

Am Donnerstag fiel einer Leser-Reporterin in Basel ein skurriles Verbotsschild auf. Dieses zeigt einen Menschen beim Verrichten seiner Notdurft. «Als ich das Schild gesehen habe, dachte ich, das muss ein Scherz sein», sagt sie auf Anfrage. Und sie habe sich gefragt, was es damit auf sich hat.

Yvonne Aellen vom Bau- und Verkehrsdepartement sorgt für Klarheit. Seit Mitte Oktober seien in der Stadt Schilder angebracht, die es verbieten, die Notdurft an den entsprechenden Stellen zu verrichten. Dies sei nötig gewesen, da das Departement festgestellt habe, dass die mutmasslich rumänischen Bettler, die sich in Grünanlagen aufhalten, sich auch vor Ort erleichtern. Seit das Bettelverbot diesen Sommer gelockert wurde, zeigen sich vermehrt ausländische Bettler-Gruppen in der Stadt.

Zurzeit Beschilderung an drei Orten

Aktuell seien an drei Orten Schilder im Einsatz. «Wir reagieren situativ und temporär, so kann die Anzahl laufend angepasst werden», so die Leiterin für den Grünflächenunterhalt. Gerade diese Woche sei ein neues Schild in der Dreirosenanlage angebracht worden. Daneben gibt es zurzeit Beschilderung bei der Elisabethenanlage und beim Bollwerk. «Die Schilder werden an Standorten aufgestellt, an denen wir Probleme mit unerlaubter Versäuberung haben», so Aellen.

Neben der Installation von Schildern sei auch das Gespräch mit den betreffenden Personen gesucht worden. Sie seien auf die kostenlosen, öffentlichen Toiletten hingewiesen worden. Laut Aellen sollen die Schilder die Verursacher zusätzlich zu richtigem Verhalten mahnen.

Toprak Yerguz vom Justiz- und Sicherheitsdepartement sagt auf Anfrage: «Die Kantonspolizei begleitete die zuständige Stadtgärtnerei schon mit Übersetzern für Ansprachen in den Parkanlagen und erklärte den Bettlern die geltenden Regeln. Wir ahnden Übertretungen, wenn wir sie feststellen und wir verzeigen Verdachtsfälle von bandenmässigem Betteln.»

Leichter Rückgang festgestellt

Wie Aellen sagt, ist «ein leichter Rückgang der Verschmutzung» feststellbar. Es sei allerdings schwierig zu beurteilen, ob das auf die Beschilderung oder die Gespräche zurückzuführen ist.