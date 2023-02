Zürich: Darum steht hier mitten auf dem Veloweg ein Pfosten

«Liebe Stadt Zürich, ihr würdet gerne etwas für die Velos tun. Aber das bringt so nichts. Das Problem war nie die Markierung, sondern immer der Pfosten. Und der Pfosten steht symptomatisch für eine falsche Planung»: In einem Tweet macht Res Marti, Stadtzürcher Grünen-Politiker und Präsident von Pro Velo Kanton Zürich, seinem Ärger über die Platzierung eines Pfostens Luft. Der vor einigen Jahren installierte Pfosten liegt mitten auf einem Veloweg auf der Kornhausstrasse, gleich bei der VBZ-Haltestelle «Nordstrasse». Anstatt den Pfosten zu entfernen, hat die Stadt Zürich nun kürzlich die Markierung des Velowegs angepasst.

«Der Pfosten ist ein sehr gutes Beispiel für die Konsequenzen einer unvollständig durchgängigen Veloinfrastruktur», sagt Res Marti. Mischverkehr – also das Mischen von Velofahrenden und Zufussgehenden auf einer Fläche – funktioniere bei den Verkehrsfrequenzen in der Stadt Zürich nicht. Und weil diese nicht funktioniert, brauche es dann solche Pfosten. «So wird eine schlechte Planung dadurch ‹verbessert›, dass man einen Verkehrsträger, den man eigentlich fördern möchte, durch Behinderung ausbremsen muss.»

«Ein Pflästerli auf das Pflästerli»

Auf die Einwände von verschiedenen Twitter-Usern, mit dem Pfosten müsse man am Fussgängerstreifen stehende Passanten schützen, erwidert Marti, dass an der Stelle noch nie eine Kollision mit Velobeteiligung registriert worden sei. «Der Pfosten wurde also vermutlich prophylaktisch aufgestellt.» Er sei also die Lösung für ein hypothetisches Problem, das nur durch die schlechte Infrastrukturplanung überhaupt entstanden sei.