1 / 9 Immer mehr Tests sind positiv: Die Corona-Zahlen in der Schweiz steigen weiterhin rasch an. KEYSTONE Bundesrat Alain Berset bereitet die Entwicklung Sorgen. KEYSTONE Alain Berset rechnet damit, dass in den kommenden Wochen mehr Patienten in die Spitäler eingeliefert werden müssen. KEYSTONE

Warum steigen die Fallzahlen so stark?

Dafür gibts mehrere Theorien. Gundekar Giebel von der Berner Gesundheitsdirektion erklärt den Anstieg hauptsächlich mit der Disziplin und Aufmerksamkeit der Bevölkerung. «Diese hat stark nachgelassen.» So wurden vermehrt Ansteckungen bei privaten Festen registriert. Daneben kommt laut Giebel auch das kühlere Wetter als Treiber infrage, da sich die Leute vermehrt drinnen aufhielten.

Hinzu kommt, dass das Contact-Tracing in einigen Kantonen an Grenzen stösst, sodass Infektionsketten weniger schnell durchbrochen werden können. In Schwyz etwa müssen positiv Getestete neu mithelfen, das Umfeld zu informieren.

Was bedeutet die hohe Positivitätsrate?

Die Positivitätsrate setzt die positiven Tests ins Verhältnis zur Gesamtzahl der Tests. Dieser Wert ist in den letzten Tag stark gestiegen. Lag er im September noch zwischen 3 und 6 Prozent, stieg er am Samstag auf 15 Prozent. Die Zahl wird durch diverse Faktoren beeinflusst, etwa dadurch, ob weitere Atemwegserkrankungen mit ähnlichen Symptomen kursieren. Ein Anstieg gibt aber einen Hinweis darauf, dass die Aktivität des Virus steigt. Die WHO sagt, dass ein Land mit einer Positivitätsrate von über fünf Prozent entweder zu wenig testet oder die Lage nicht mehr im Griff hat.

Wie viele Leute kommen ins Spital?

Das BAG zählt von Freitag bis Montag 70 Hospitalisationen. Teilweise kommen täglich über 20 Personen neu ins Spital. Gesundheitsminister Alain Berset sagte, es sei in den Spitälern bereits ein Anstieg spürbar. Er rechnet damit, dass in den nächsten Wochen Patienten ins Spital eingeliefert werden. Die Zahl der Spitaleintritte liegt derzeit noch deutlich unter den Zahlen vom Frühling. Ende März kam täglich eine dreistellige Zahl von Covid-Patienten ins Spital, mit 207 am meisten am 27. März.

Welches sind die grössten Hotspots?

Der Kanton Genf verzeichnete in den letzten 14 Tagen 288 Fälle pro 100’000 Einwohner. Von Genf aus hat die Epidemie die Westschweiz erfasst. In der Deutschschweiz verzeichnet gemessen an der Einwohnerzahl der Kanton Schwyz am meisten Fälle.

Drohen lokale Lockdowns?

Gesundheitsminister Alain Berset sagte am Dienstag bei einem Auftritt in St. Gallen, dass lokale Lockdowns möglich seien. Beschliessen müssten sie aber die Kantone. «Das ist gesetzlich so geregelt», so Berset.

Wie steht die Schweiz im Vergleich mit Europa da?

Die Zahlen sind nicht nur in der Schweiz sprunghaft angestiegen. Während Österreich pro 100’000 Einwohner in den letzten 14 Tagen wie die Schweiz rund 140 Fälle pro 100’000 Einwohner verzeichnete, sind die Fallzahlen in Grossbritannien, Spanien, Frankreich, Belgien oder Tschechien bereits deutlich höher.

Droht die Schweiz auf die Risikoliste vieler Länder zu kommen?