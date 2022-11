Darum steigt dein Lohn weniger stark als die Teuerung

1 / 8 Dieses Jahr gibt es mehr Lohn. Doch die Teuerung frisst die Lohnerhöhungen wieder weg. LMD Laut der UBS hat das auch mit der Unsicherheit auf den Märkten zu tun. 20min/Celia Nogler Die Angst vor der Lohn-Preis-Spirale sei ein weiterer Grund dafür, dass es keinen vollen Teuerungsausgleich gebe, sagt die Bank. 20min/Celia Nogler

Darum gehts Die UBS erwartet dieses Jahr eine Teuerung von 2,9 Prozent.

Die Löhne sollen aber weniger stark ansteigen.

Die Bank rechnet darum mit einem Reallohnverlust von 1,8 Prozent.

Wie es so weit kam, ist umstritten – UBS und Unia nennen unterschiedliche Gründe.

Arbeitnehmende in der Schweiz erleiden gerade den stärksten Reallohnverlust seit 80 Jahren, wie neue Zahlen der UBS zeigen. Der Teuerungsausgleich ist zu klein, um die Inflation auszugleichen. So bleibt den Menschen in der Schweiz am Ende des Monats immer weniger Geld übrig.

Doch warum steigen die Löhne nicht gleich stark wie die Inflation? Und wieso kriegen einige Branchen einen vollen Teuerungsausgleich und andere nicht? Die UBS und die Gewerkschaft Unia nennen unterschiedliche Gründe.

Das sagt die UBS

Grund 1 – Die Inflation ist ungewöhnlich hoch

Die Bank befragte 290 Firmen zum Thema Lohn. Sie bilden laut UBS-Ökonom Florian Germanier über 90 Prozent der Arbeitnehmenden in der Schweiz ab. Bei der diesjährigen Umfrage gaben zwar rund drei Viertel der Firmen an, die Inflation bei den Lohnverhandlungen zu berücksichtigen. Doch die Preissteigerungen seien so hoch, dass es für viele gar nicht möglich sei, einen vollen Teuerungsausgleich zu bezahlen, sagt Germanier.

Kriegst du dieses Jahr einen vollen Teuerungsausgleich? Ja. Nein. Das ist noch unklar. Ich arbeite nicht.

Grund 2 – Unsicherheit und kriselnde Wirtschaft

Rund die Hälfte der befragten Firmen erwartet, dass die Wirtschaft nächstes Jahr stagniert, ein Drittel geht gar davon aus, dass die Schweiz in eine Rezession reinschlittert. Da es wegen der Energiekrise, des Ukraine-Kriegs und der unsicheren Nachfrage viel Unsicherheit gebe, seien die Firmen zurückhaltend mit grossen Lohnerhöhungen, sagt Germanier.

Grund 3 – Angst vor der Lohn-Preis-Spirale

Die Gewerkschaften fordern laut Germanier zwar einen vollen Teuerungsausgleich, gleichzeitig wollen sie aber verhindern, dass es aufgrund von Lohnerhöhungen zu Entlassungen kommt. Die Angst vor der Lohn-Preis-Spirale (siehe Box) führe dazu, dass es keinen vollen Teuerungsausgleich gebe, sagt UBS-Ökonom Alessandro Bee. Die Gewerkschaft Unia ist mit diesem Argument nicht einverstanden – siehe unten.

Lohn-Preis-Spirale Steigen die Preise, erhalten Konsumentinnen und Konsumenten weniger für ihr Geld. Sie verlangen dann höhere Löhne, um ihren Lebensstandard halten zu können. Um diese zu bezahlen, erhöhen Firmen ihre Preise. So entsteht ein Teufelskreis.

Das sagt die Unia

Grund 4 – Firmen blockieren Verhandlungen

Laut Unia ist die Lohn-Preis-Spirale ein Märchen: Die Löhne hinkten den Preisen ja gerade hinterher. «Wenn man die Teuerung nicht ausgleicht, haben die Leute weniger Geld – und das tut am Ende auch den Firmen weh», sagt Sprecher Philipp Zimmermann. Denn so sinke die Kaufkraft. Dennoch seien die Arbeitgebenden in einigen Branchen kaum bereit, von sich aus den Teuerungsausgleich oder Lohnerhöhungen zu gewähren.

Grund 5 – Mitarbeitende können kaum mitbestimmen

Die Mitarbeitenden in der Schweiz könnten in den Firmen zu wenig mitbestimmen, sagt Zimmermann. In Deutschland sei das anders: Da sei die betriebliche Mitbestimmung grösser und es gebe gesetzliche Bestimmungen, wonach die Beschäftigten bei der Lohngestaltung mitreden könnten – gerade auch dort, wo es keine Gesamtarbeitsverträge (GAV) gebe.

Grund 6 – In vielen Branchen gibt es keine GAV

Im Detailhandel, in der Logistik, im Transportwesen und bei vielen privaten Dienstleistungen gibt es keine allgemeinverbindlichen GAV – und auch keinen Teuerungsausgleich für alle. Im Gastgewerbe und der Reinigungsbranche, wo es solche GAV gibt, steigen die Löhne hingegen stärker als die Inflation. Doch auch hier gelte: «Ein Teuerungsausgleich allein ist keine Lohnerhöhung» – denn die Kaufkraft steige so ja nicht an.