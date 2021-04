Grund: Ein Teil der Menschen, die in der zweiten Welle Corona zum Opfer gefallen sind, wären wohl einige Wochen darauf erwartungsgemäss so oder so gestorben , vermutet das BFS.

Denn in den letzten Monaten starben weniger Seniorinnen und Senioren. In der Zeit vom 15. Februar bis am 28. März wurden rund 1090 Todesfälle weniger registriert als erwartet, heisst es im neuesten Bericht des BFS.

Aktuelle Zahlen zeigen aber: Seit Ende letzten Jahres hat sich das geändert. Starben in der Woche 51 letztes Jahr noch 1989 Menschen über 65, waren es in der 12. Woche dieses Jahres noch 999. Vor gut drei Monaten starben also exakt doppelt so viele ältere Menschen pro Woche als jetzt. «In der Zeit vom 15. Februar bis am 28. März wurden bis jetzt etwa 1090 Todesfälle weniger als erwartet registriert», heisst es auch im neuesten Bericht des BFS.

«Zahlen zeigen, dass der Bundesrat übertreibt»

«Fallzahlen trotz Untersterblichkeit wieder sehr hoch»

«Leben wurden wegen Corona nur um wenige Wochen verkürzt»

Für die Untersterblichkeit mitten in der Pandemie gibt es zwei Erklärungsansätze. Das BFS schreibt: «Unter den etwa 8380 Personen im Alter von 65 Jahren und älter, die in der zweiten Welle mehr als erwartet verstorben sind, waren einzelne vermutlich in so schlechter Gesundheit, dass ihr Leben nur um wenige Wochen verkürzt wurde.» Sprich: Ein Teil der Menschen, die in der zweiten Welle Corona zum Opfer gefallen sind, wären einige Wochen darauf erwartungsgemäss so oder so gestorben.