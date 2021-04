Ein Schild aus der Hitlerzeit für 799 Franken: So lautet das Angebot eines Nutzers auf Ricardo. Es handle sich nicht um NS-Propaganda, heisst es im Produktbeschrieb. Doch klar erkennbar ist darauf der Reichsadler samt Hakenkreuz sowie die Schriftzug «Blut und Boden» abgebildet.

Es handelt sich um ein Amtsschild des Reichnährstandes – eine Organisation der Agrarwirtschaft und Agrarpolitik im Deutschen Reich in den Jahren 1933 bis 1945. Ricardo hat das Angebot inzwischen gelöscht. Es widerspricht den AGB bezüglich nationalsozialistischer Inhalte, heisst es auf Anfrage.

Generell werde auf Ricardo keine Art von Diskriminierung oder Rassismus geduldet. Inserate werden darum täglich manuell und mit automatisierten Systemen überprüft. Auch gehe man Hinweisen von Nutzern nach. Doch nicht immer werden Angebote sofort entdeckt. Darum will Ricardo die Kontrollen künftig weiter verschärfen. Ricardo gehört wie 20 Minuten zur TX Group.

Hitlers Zylinder wurde versteigert

Immer wieder werden sogenannte Nazi-Devotionalien öffentlich verkauft. So ersteigerte 2019 ein libanesischer Geschäftsmann mehrere Gegenstände aus der Nazizeit, darunter einen Zylinder von Adolf Hitler, an einer Auktion in Genf. Er kaufte die Objekte, damit sie nicht für Propagandazwecke der Neonazis verwendet werden, und gab dafür 600'000 Franken aus.