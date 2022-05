Menü kostet 190 Franken: Darum tischt ein Zürcher Luxushotel abgelaufene Lebensmittel auf

Es ist eine der Zürcher Nobeladressen schlechthin: das Hotel Baur au Lac, direkt am Zürichsee gelegen. Hier steigen die Reichen und Mächtigen aus der ganzen Welt seit über einem Jahrhundert ab, wenn sie die Limmatstadt besuchen. Dementsprechend edel geht es im Haus zu und her. Auch am Montagabend muss stolze 190 Franken bezahlen, wer im Hotelrestaurant speisen will. Was auf den Tellern landet, ist für einmal aber alles andere als exquisit: Abgelaufene Lebensmittel, eingesammelt durch die Schweizer Tafel, werden am Sonderanlass «Tasting not Wasting» das Menü dominieren, wie der «Tages-Anzeiger» am Montag berichtet.