Fall Luise (12): Warum töten Kinder Kinder? 

Nahe der deutschen Kleinstadt Freudenberg wurde am Wochenende die zwölfjährige Luise getötet – zwei Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren sind geständig . Dass Kinder andere Kinder töten, ist sehr selten, aber kein Einzelfall. In Deutschland beispielsweise würden pro Jahr im Durchschnitt zwölf unter 14-Jährige als Beschuldigte von Straftaten gegen das Leben registriert, sagt Kriminologe Dirk Baier im Gespräch mit 20 Minuten.

Doch was sind die Ursachen dafür, dass so etwas geschieht? Sibylle Winter, Jugendpsychiaterin an der Berliner Charité, sagt im Interview mit «Redaktionsnetzwerk Deutschland», sie gehe im Fall Freudenberg von einer längeren Vorgeschichte aus, in welcher die Jugendlichen erfahren hätten, dass Aggressionen schnell und wirksam zur Lösung beitragen. Entweder durch Vorbilder oder durch Aggression als Konfliktlösungsweg im Alltag. Grundsätzlich sei das Aggressionspotenzial in jedem Kind vorhanden. Doch auch Vorbilder seien wichtig.