Besonders spannend war dabei die unterschiedliche Beinlänge: So wurde das rechte Bein bis zum Knöchel bedeckt, während das linke nur bis zur Mitte des Oberschenkels reichte. Für das Outfit wurde sie von der ehemaligen amerikanischen Leichtathletin Florence Griffith-Joyner inspiriert, die zu ihrer Zeit eine der besten Leichtathletikerinnen der Welt war.

«Oh mein Gott, es ist brillant!»

An der Pressekonferenz nach dem Match erklärt die 39-Jährige: «Sie war eine tolle Athletin. Als ich aufgewachsen bin, habe ich immer ihre Mode gesehen, ihre tollen Outfits, die sie oft wechselte.» Als ihr Ausrüster ihr die Kollektion vorgeschlagen habe, sei ihre Reaktion: «Oh mein Gott, es ist brillant!» gewesen.

Serena bricht gerne Kleidervorschriften

Es war nicht das erste Mal, dass Serena Williams mit ihrem Tennisoutfit für Schlagzeilen sorgt. Nach ihrem Mutterschaftsurlaub trug sie an den French Open vor drei Jahren einen Bodysuit. Er sollte die Blutzirkulation anregen und Gerinnsel verhindern, an denen Serena bei der Geburt ihrer Tochter fast gestorben wäre. Doch der Französische Tennisverband führte daraufhin eine Kleiderordnung ein und verbot damit Serenas enganliegenden Ganzkörperanzug.

D ie Tennis-Queen bewies später in Melbourne, dass sie von Dresscodes gar nichts hält: D ank Kompressionsstrümpfen in Netz-Optik in Kombi mit einem kurzen Einteiler fanden Serena und Nike einen kreativen Weg, die Kleidervorschriften einfach zu umgehen.