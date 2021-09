Auftakt am 8. September : Darum tragen die Kläger beim Terror-Prozess in Paris rote oder grüne Armbänder

Es gibt 1765 Nebenkläger beim Monsterprozess um die Terroranschläge von Paris. Die Armbänder sind vor allem für die Journalisten und Journalistinnen wichtig.

Sechs Jahre nach den schwersten Anschlägen in der Geschichte Frankreichs müssen sich 20 Angeklagte von Mittwoch (12.30 Uhr) an in Paris vor Gericht verantworten. Salah Abdeslam, das letzte noch lebende Mitglied des Terrorkommandos, verliess am Morgen des 8. Septembers in einem stark gesicherten Konvoi das Gefängnis in Fleury-Mérogis, wo er in Isolationshaft sitzt.