Guerilla-Aktion – Darum tragen Schweizer Statuen Papiersäcke auf dem Kopf

Max Hofmann, Generalsekretär des Verbands Schweizerischer Polizei-Beamter (VSPB), will den Gebrauch von Gesichtserkennungstechnologien in der Schweiz nicht im Voraus ausschliessen.

Mit einer Papiertüte über dem Kopf begrüssten verschiedene Statuen in der Schweiz Pendler am Dienstagmorgen.

Aktivisten verhüllten am Dienstag verschiedene Statuen und Skulpturen in Schweizer Städten.

Die Ganymed-Statue am Zürcher Bürkliplatz, die «sitzenden Jünglinge» im Zürcher Klingenpark oder die Skulptur «Helvetia auf Reisen» in Basel: Die Gesichter verschiedener Statuen waren am Dienstagmorgen mit Papiertüten verhüllt. Hinter der Aktion stecken Aktivistinnen und Aktivisten, die damit auf die Gefahren von Gesichtserkennung im öffentlichen Raum aufmerksam machen wollen. Ähnliche Aktionen laufen auch im Ausland, etwa in Berlin.