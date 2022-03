«Brille aufsetzen! Brille runter!» - Darum trainieren unsere Nati-Goalies mit diesen komischen «Sonnenbrillen»

…und der unangefochtene Montpellier-Stammgoalie Jonas Omlin sind in Spanien angekommen.

Die Top-Torhüter der Schweizer Nationalmannschaft sind komplett im Trainingscamp in Marbella.

Goalie-Trainer Patrick Foletti will damit die Reaktionsfähigkeit seiner Schützlinge verbessern.

Die drei Nati-Goalies standen am Dienstag mit auffälligen Brillen auf dem Platz.

Sie könnten auch problemlos zu den «Men in Black» im gleichnamigen Hollywoodstreifen gehören – die drei Goalie-Stars der Schweizer Nationalmannschaft. Yann Sommer, Gregor Kobel und Jonas Omlin fallen aktuell bei den Einheiten im Nati-Trainingslager in Marbella mit ihren Spezialbrillen auf. «Brille aufsetzen! Brille runter!» – Goalie-Trainer Patrick «Fox» Foletti ist immer wieder lautstark zu hören.

Der 47-Jährige schwört auf die Strobo-Brillen. Diese schränken die Sehfähigkeiten des Trägers ein und beeinflussen so die Reaktionsfähigkeit. Der frühere GC- und Luzern-Goalie Foletti, der bekannt ist für innovative Methoden, hat die Spezialbrille schon vor einigen Jahren in anderen Sportarten entdeckt und baut sie seither in seine Nati-Trainings ein.