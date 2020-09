Worum gehts im Film?

Was sagen die Kritikerinnen und was die User?

«Der Film will zeigen, dass es Kindern erlaubt sein soll, Kinder zu sein», so die Macherin gegenüber «Time», «und wir als Erwachsene sollten ihre Unschuld schützen und sie so lange wie möglich unschuldig sein lassen.» Kino-Fachleute beklatschen «Cuties» (französischer Originaltitel: «Mignonnes») praktisch durchs Band und finden grösstenteils, dass die Message des Coming-of-Age-Comedy-Dramas funktioniert. Am Sundance Film Festival wurde der Film zudem mit dem World Cinema Dramatic Directing Award ausgezeichnet.