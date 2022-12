Eine heftige Grippewelle trifft die Schweiz – das sind die Gründe

Was wir wissen : Darum trifft die Grippewelle die Schweiz so heftig – und das kommt noch

1 / 4 Die Schweiz wird von einer heftigen Grippewelle getroffen. Kinder und Jugendliche sind besonders stark betroffen. Nach den Festtagen werden es auch die älteren Personen sein, sagt Infektiologe Urs Karrer. Tamedia Die Grippewelle habe dieses Jahr vier Wochen früher eingesetzt als in Vor-Pandemiejahren. 20min/Celia Noggler Talk "Wissenschaft persönlich" im Salzhaus - Urs Karrer ist Chefarzt am Kantonsspital Winterthur, er war Vizepräsident der Covid-Taskforce des Bundes. Tamedia

Darum gehts Die Grippezahlen steigen fast in der ganzen Schweiz, wie der Lagebericht des Bundes zeigt.

Die Grippe setzt dieses Jahr vier Wochen früher ein als in Vor-Pandemiejahren.

Es könnte eine schwere Grippewelle werden, sagt Infektiologe Urs Karrer. Positiv sei, dass die Schulferien jetzt einsetzen.

Die Schweiz verzeichnet eine heftige Grippewelle, wie der neuste Lagebericht des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zeigt. Alle verfügbaren Überwachungssysteme zeigten einen deutlichen Anstieg, das am häufigsten nachgewiesene Virus ist die Grippe, danach mit deutlichem Abstand Covid-19. Besonders betroffen sind das Mittelland und von den Altersgruppen die Fünf- bis 14-Jährigen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wieso gibt es so eine extreme Grippewelle?

Das hat mehrere Gründe. Einerseits sind wir laut Infektiologe Huldrych Günthard in den letzten Jahren durch die Schutzmassnahmen weniger mit Grippeviren in Kontakt gekommen. «Die Viren haben jetzt freie Bahn und die Menschen werden krank.» Dazu kommt, dass es Hinweise darauf gibt, dass das Immunsystem nach einer Corona-Erkrankung noch eine Weile geschwächt ist. Laut Infektiologe Urs Karrer, Chefarzt am Kantonsspital Winterthur, kommt die Grippewelle dieses Jahr aber auch rund einen Monat früher als in den Vor-Pandemiejahren (siehe Bild).

Die Grippewelle setzte dieses Jahr rund vier Wochen früher ein als in Vor-Pandemiejahren. BAG

Ist ein Ende in Sicht oder wird es noch schlimmer?

Sie erreiche bereits jetzt den Höhepunkt früherer Grippewellen, sagt Urs Karrer. Falls die Zahlen in den kommenden zwei bis drei Wochen mit gleicher Vehemenz steigen sollten, werde es eine schwere Grippewelle. Ist der Höchststand schon in den nächsten Tagen erreicht, wird es eine durchschnittliche Welle. Dass nun die Schulferien anstehen, trage zur Beruhigung der Lage bei, sagt Karrer.

Was ist tödlicher – Grippe oder Covid?

Vor drei Jahren sei Covid 20 bis 40 Mal tödlicher gewesen als die Grippe, sagt Karrer. «Durch all die Impfungen und Infektionen hat sich unsere Immunität jedoch so stark verbessert, dass Covid und die saisonale Grippe nun ähnlich gefährlich sind.» Die höhere Sterblichkeit verursache jenes Virus, welches bei den gefährdeten Menschen stärker zirkuliert. Das BAG schreibt: «Manchmal führt sie zu schweren Komplikationen. Davon betroffen sind vor allem Menschen ab 65, schwangere Frauen, Personen mit chronischen Erkrankungen, Säuglinge und frühgeborene Kinder bis zwei Jahre.»

Warum erkranken vor allem Fünf- bis 14-Jährige und weniger über 65-Jährige?

Am Anfang einer Grippewelle sei das oft der Fall, sagt Karrer. «Kinder haben sehr viele verschiedene soziale Kontakte, sodass Atemwegsviren sich sehr schnell ausbreiten können.» Zudem gebe es aktuell mehr Kinder, die in den letzten zwei Jahren keinen Grippeviren ausgesetzt gewesen seien. Spätestens nach den Festtagen werde die Grippewelle aber auch die ältere Bevölkerung erreichen.

«Spätestens nach den Festtagen wird die Grippe auch die ältere Bevölkerung erreichen, nachdem Kinder, Eltern und Grosseltern zusammen gefeiert haben.» Urs Karrer, Chefarzt und Infektiologe am Kantonsspital Winterthur

Sterben auch Kinder und Jugendliche an der Grippe?

«Es gab bei früheren Grippesaisons immer wieder - auch gesunde - Kinder und Jugendliche, die an einer Grippe verstorben sind», schreibt das BAG. In der Regel handle es sich um Einzelfälle.

Hattest du diese Saison schon die Grippe? Ja. Nein. Noch nicht, aber sie ist im Anzug. Ich werde grundsätzlich nie krank.

Trägt die Grippe zur Überlastung der Spitäler bei?

Sowohl RS-Viren als auch die Grippe und zudem Covid tragen laut Karrer dazu bei, dass die meisten Notfallstationen und Spitäler überlastet sind. «Alle Viren gleichzeitig oder unmittelbar hintereinander sind mit dem ausgelaugten Personal kaum mehr zu schaffen.»

Wieso kommt die Grippe immer wieder?

Weil das Virus sich wandelt. Besonders viele Menschen werden dann krank, wenn das Virus sich genetisch verändert hat und in der Vorsaison nicht schon ein grosser Anteil der Bevölkerung mit dem Virus Kontakt hatte.

Darf ich Weihnachten mit den Grosseltern feiern?

Ähnlich wie bei Covid, sagt Karrer: «Wer Symptome hat, sollte direkten Körperkontakt meiden, Abstand wahren und allenfalls eine Maske tragen.» Bei verschnupften kleinen Kindern sei das jedoch schwierig, dort müsse jede Familie für sich entscheiden, ob die Gesundheit der Grosseltern oder das ungestörte Familienfest wichtiger sei. «Sind die Grosseltern gesundheitlich bereits angeschlagen, ist etwas mehr Vorsicht angebracht. Sind sie rüstig, jünger als 70 Jahre sowie gegen Grippe geimpft und gegen Covid geboostert, verträgt es etwas mehr.»

Wie gut schützt die Impfung?

Wie gegen Corona ist laut Bundesamt für Gesundheit die Impfung auch gegen die Influenza das beste Mittel. Weil jedes Jahr eine leicht veränderte Variante des Grippevirus grassiert, wird auch der Impfstoff jedes Jahr angepasst. Gemäss eines Berichts der amerikanischen Gesundheitsbehörden CDC passen die aktuellen Impfstoffe sehr gut auf den derzeit kursierenden Influenza-Virus.