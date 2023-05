Dom Pérignon Champagner: 5 spannende Fakten

Daher stammt sein Name

Einige Menschen werden mit dem Namen Dom Pérignon Dekadenz und Luxus verbinden – dabei war sein Namensgeber ein Mönch und Kellermeister. Pierre Pérignon überwachte die Herstellung und Lagerung der Weine in der Abtei Hautvillers.

Dass der Wein den Namen des Mönchs erhielt, lag vermutlich daran, dass dieser ihn mischte, verkostete und die Abtei stark aufwertete. Nach der Französischen Revolution kaufte Jean-Remy Moët die Abtei Hautvillers mit den Schaumweinen und erwarb wenig später auch das Namensrecht an der Marke Pérignon. Dom Pérignon wurde dann als sogenannter Vintage-Champagner von Moët & Chandon hergestellt. Bei einem solchen Produkt müssen 100 Prozent des verwendeten Grundweins aus Trauben des angegebenen Jahrgangs stammen.

Erfinder der 0,75-Liter-Flaschen

Armut macht erfinderisch, Faulheit scheinbar auch: Pierre Pérignon hatte irgendwann keine Lust mehr, beim gemeinsamen Abendessen ständig die Weinkrüge seiner Mönchsbrüder aufzufüllen. Er rechnete aus, wie viel seine Brüder ungefähr an einem Abend tranken und kam zu dem Ergebnis von 0,75 Litern pro Mahlzeit. Die Flaschengrösse und Masseinheit von 0,75 Liter pro Flasche war damit geboren – und hält sich bis heute bei Wein, Prosecco oder Champagner.

Wein- und Sektflaschen sind in der Regel in der 0,75-Grösse erhältlich.

James Bond trinkt ihn auch

Nicht nur seiner Qualität und seinem guten Geschmack hat Dom Pérignon seine grosse Bekanntheit zu verdanken: Er taucht immer wieder auch in den James-Bond-Filmen auf. So heisst es im Film «Goldfinger»: «Man trinkt nie einen 53er Dom Pérignon, wenn er eine Temperatur über acht Grad hat. Das wäre genau so, als höre man den Beatles ohne Ohrenschützer zu!».