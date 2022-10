London : Darum verbrennt Damien Hirst Tausende seiner Kunstwerke

In einer Londoner Galerie verbrennt Damien Hirst derzeit Tausende seiner Kunstwerke.

Der britische Künstler Damien Hirst hat am Dienstag in einer Londoner Galerie damit begonnen, Tausende seiner Kunstwerke zu verbrennen. Hirst hatte die Käuferinnen und Käufer zuvor gefragt, ob sie die Bilder als Original oder als Non-Fungible Token (NFT), also als digitale Kopie kaufen wollten. Die Kunstwerke der NFT-Sammler werden nun nach und nach zerstört. Hirst überträgt die Aktion live auf Instagram.