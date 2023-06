U-Boot und Flüchtlingsdrama im Mittelmeer: So erklärt sich das Interesse

Seit am Montag ein Touristen-U-Boot auf der Reise zur Titanic verschollen ist, verfolgen Millionen Menschen weltweit die Suche nach dem Gefährt und den fünf Insassen . Die Zeit drängt: Heute um 13.08 Uhr geht den Menschen an Bord gemäss der US-Küstenwache die Luft aus.

Seit Sonntag ist ein Expeditions-Tauchboot mit fünf Insassen an Bord beim Wrack der Titanic verschollen. Weshalb interessiert das die Leserschaft so stark?

Mäder: «Das verschwundene U-Boot ist jetzt gerade aktuell – es ist sozusagen schon fünf nach zwölf. Auch die Dynamik, dass man mitfiebern – ‹Schaffen sie es noch raus?› – und miträtseln kann, was wohl mit dem U-Boot passiert ist, schwingt sicherlich mit. Weiter können die Menschen auch über die Extravaganzen und das ganze Geld, das hier reingesteckt wurde, diskutieren – und darüber, was man stattdessen mit diesen Mitteln alles hätte tun können.»

Vor gut einer Woche kenterte im Mittelmeer vor der griechischen Küste ein Fischkutter mit rund 700 Menschen an Bord – 500 davon werden nach wie vor vermisst. Weshalb wollen die Wenigsten darüber lesen?

Inwiefern?

Welche Rolle spielen die Medien?

«Eine wichtige: Es ist ausschlaggebend, wie und worauf Medien ihr Gewicht setzen. Menschen diskutieren ja oft über das, was ihnen vorgelegt wird. Sie treffen allerdings auch ihre eigene Auswahl und beachten dann gerne, was sonst gerade im Gespräch ist. Und am meisten interessieren offenbar neue Sensationen. Sie kribbeln besonders. Da müssen wir uns alle an der eigenen Nase nehmen und mehr eigene Akzente setzen.»