«Das Spiel hat in der Kinderabteilung nichts verloren», sagt die Migros-Kundin.

Dieses Spiel gehört nicht in eine Kinderabteilung, findet auch das Blaue Kreuz.

Ein Beer-Pong-Set in der Kinderabteilung irritierte eine Kundin.

Bei den Sommerspielsachen in der Migros Wädenswil entdeckte ein News-Scout etwas, das sie «voll daneben» fand. Es war ein Set für das Spiel Beer Pong, das M.* verärgerte.

Für 9.95 Franken verkauft die Migros ein Spielset mit roten Plastikbechern und gelben Pingpong-Bällen. Beer Pong ist ein Trinkspiel aus den USA . Zwei Teams stellen auf ihrer Tischhälfte mit Bier gefüllte Becher auf. Wenn das gegnerische Team einen Pingpong-Ball in einen Becher trifft, muss der Inhalt getrunken werden.

Was News-Scout M. am meisten störte, ist die Platzierung des Beer-Pong-Sets bei den Kinderspielsachen für den Sommer. «Das Spiel hat in der Kinderabteilung nichts verloren», sagt sie. «Die Migros hat aufgrund ihrer Geschichte eine Verantwortung, den Konsum von Alkohol nicht zu fördern.»