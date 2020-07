Flugmodus

Darum verliert die Corona-App Zehntausende Nutzer

In den letzten Tagen hat die Tracing-App SwissCovid über 60’000 aktive Nutzer verloren. Das BAG begründet dies auch mit den Sommerferien.

Da das Parlament in der App einen potenziellen Eingriff in die Grundrechte sah, musste zuerst noch eine gesetzliche Grundlage für die App geschaffen werden.

Im Juli knackte die SwissCovid-App die Millionengrenze: So zählte der Bund vor einer Woche 1’019’830 aktive Apps. In den letzten Tagen ist die Zahl eingebrochen. Am Sonntag wurde die App noch auf knapp 950’000 Geräten genutzt.

Bund lässt sich nicht entmutigen

Laut Stücheli wurde die App bis am 7. Juli 1,75 Millionen Mal heruntergeladen. Dieser Wert ist im europäischen Vergleich respektabel, liegt aber unter der erwünschten Durchdringung von 60 Prozent. «Wir werden die App weiterhin pushen mit dem Ziel, dass so viele Personen wie möglich die App installieren und nutzen», sagt Stücheli. Die App werde mit einer landesweiten Kampagne beworben, welche bis Ende Juli 2020 dauere.

In den letzten sieben Tagen haben 70 App-Nutzer einen Code eingegeben, den sie vom Kanton nach einem positiven Test erhalten haben. Wer die App ebenfalls installiert hat und während mehr als 15 Minuten einen engen Kontakt zur Person hatte, wurde automatisch gewarnt. Die App mache es möglich, Menschen zu benachrichtigen, die eine infizierte Person nicht persönlich kennt, sagt Stücheli. «So ergänzt die App das klassische Contact-Tracing, das darauf angewiesen ist, dass eine infizierte Person die Menschen nennt, mit denen sie in Kontakt war.»

Im Ausland funktioniert die App weiterhin nicht

Laut jüngsten Umfragen ist die Akzeptanz der Corona-App in der Bevölkerung rückläufig. So gaben in einer Comparis-Umfrage 56 Prozent an, die Corona-Warn-App nicht auf ihrem Handy installieren zu wollen. Die Befragten begründeten dies häufig mit Datenschutzbedenken oder sie bezweifelten den Nutzen der App.