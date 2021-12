Zutritt verboten – Darum verpassen jetzt Väter die Geburt des Kindes

1 / 5 Christoph Henzen, Chefarzt des Luzerner Kantonsspitals informiert am Dienstag über eine bevorstehende Triage und die Einführung eines weitreichenden Besuchsverbots. 20min/Michael Scherrer Hart getroffen sind davon auch junge Väter, die kürzlich positiv auf Corona getestet wurden. Das Luzerner Kantonsspital in Sursee musste sein Versprechen, dass «kein Vater die Geburt des Kindes verpassen» würde, wieder zurücknehmen. LUKS Frauen müssen das Kind in diesen Fällen alleine zur Welt bringen. Die Klinik sowie die Person selbst würden andernfalls gegen bundesbehördliche Auflagen verstossen. « Wir haben in solchen Fällen schlicht keinen Spielraum » , sagt Linus Estermann, Sprecher des LUKS in Sursee. (Symbolbild) Pixabay

Darum geht’s In den Luzerner Spitälern wurde ein striktes Besuchsverbot eingeführt. Ausnahmen gibt es, jedoch nur unter Einhaltung der 3G-Regeln.

Das Problem: Väter, die vor der Entbindung positiv auf Covid-19 getestet wurden, können nicht bei der Geburt des Kindes dabei sein.

Der Dachverband Männer.ch hat Verständnis für die Situation, hält die Anwesenheit des Vaters dennoch für sehr wichtig.

Die gute Nachricht: Eine Ausweitung des Verbots auf 2G ist derzeit nicht in Sicht.

Jedes Jahr werden an den drei LUKS-Standorten Luzern, Sursee und Wolhusen gut 3300 Kinder entbunden. Im Durchschnitt wird am LUKS alle drei Stunden ein Kind geboren. Für viele ist das der glücklichste Moment ihres Lebens - ein Moment, der nicht mehr zurückkommt. Man erlebt ihn oder eben nicht. In Luzern erleben ihn derzeit zahlreiche Väter nicht. Grund sind die erneut verschärften Zutrittsregeln in den Kliniken, die hohen Fallzahlen in der Region und eine immer noch zu niedrige Impfquote.

So liegen alle Zentralschweizer Kantone unter dem Schweizer Durchschnitt bei rund 65 Prozent Doppeltgeimpfte n . Jeder Dritte unter 40 ist nicht oder nur unvollständig geimpft. Dazu kommt, dass sich Omikron besonders stark in den Altersgruppen der 20- bis 29-Jährigen und 30- bis 39-Jährigen ausbreitet. Laut Lustat liegt die 14-Tagesinzidenz im Kanton Luzern bei 1493,7 bestätigten Fällen pro 100’000 Einwohnern und Einwohnerinnen. Am höchsten ist diese Rate in der Region Entlebuch (2059,8), gefolgt von Sursee (1684,7).

Die Lage ist kritisch

«Wir brauchen schweizweit schärfere Massnahmen», forderte Christoph Henzen, Leiter des Zentrums Luzern und Leiter des Pandemiestabs beim Luzerner Kantonsspital (LUKS), am Dienstag. An der Pressekonferenz im Kantonsratssaal in Luzern informierten die Behörden über die bevorstehende Triage in den Spitälern der Region. Omikron trifft die Kliniken und deren Belegschaft hart, die Lage ist kritisch. Die Luzerner Spitäler führen deshalb ab sofort ein flächendeckendes Besuchsverbot ein. Zutritt erhalten nur noch nahe Angehörige bei sterbenden Personen, eine Begleitperson bei ambulanten Patientinnen und Patienten, Eltern und Geschwister im Kinderspital des LUKS und Partner von gebärenden Frauen - allerdings ausschliesslich bei Einhaltung der 3G-Regeln. Und das führt zu Problemen: In der aktuellen Lage fallen viele Covid-19-Tests positiv aus.

«Wir haben in solchen Fällen schlicht keinen Spielraum»

Das LUKS Sursee ist es auch, das nun gezwungenerweise sein Versprechen zurückziehen musste, dass « kein Vater die Geburt des Kindes verpasst » . Wer positiv auf Covid-19 getestet wurde, erhält keinen Zutritt in die Entbindungsstation. Väter verpassen die Geburt ihres Kindes und Mütter müssen das alles alleine durchstehen. Wie 20 Minuten aus sicherer Quelle weiss, ist das ein Umstand, der selbst in der Klinikleitung für Unmut sorgt.

Dennoch: « Wir haben in solchen Fällen schlicht keinen Spielraum » , sagt Linus Estermann, Sprecher des LUKS in Sursee. Die betroffene Person würde damit gegen behördliche Massnahmen verstossen und ebenso die Klinik selbst: « Behördlich angeordnete Massnahmen wie Isolation und Quarantäne sind verbindlich und auch wir halten uns wie die anderen Luzerner Spitäler an diese Massnahmen. Sie gehen unseren Besuchsregeln vor. »

«Eine zusätzliche Maskenpflicht wäre denkbar»

Der Dachverband Schweizer Männer- und Väterorganisationen zeigt Verständnis für die Situation der Spitäler . « Selbstverständlich halten wir es dennoch für sehr wichtig, dass junge Väter bei der Geburt und unmittelbar danach bei ihrer Familie und damit auch beim neugeborenen Kind präsent sein können » , sagt Jean-Daniel Strub, Sprecher des Verbands. Für ihn käme allerdings auch eine Ausweitung infrage: « Für Geburtskliniken wäre es denkbar, für Väter von Neugeborenen zur 3G-Regel zusätzlich eine strikte Maskentragepflicht – allenfalls mit FFP2-Pflicht – anzuwenden. » Zumindest solange sich andere Personen als die Familienangehörigen im Zimmer des Neugeborenen aufhalten würden.

Eine weitere Einschränkung, etwa dass in Zukunft geimpften Vätern der Zutritt zur Geburt des Kindes pauschal verweigert werden soll, steht allerdings nicht in Aussicht. Es gilt gemäss der Covid-Verordnung des Kantons Luzern die 3G-Regel. « Dies wird auch mit dem ab Mittwoch eingeführten Besuchsverbot so bleiben » , versichert LUKS-Sprecher Estermann. In der Geburtshilfe sei die Anwesenheit des Lebenspartners rund um die Geburt möglich und erwünscht.

Weniger Stress für Babys

Auch in anderen Regionen der Schweiz ist die Situation rund um die Geburten angespannt. Wie der Tagesanzeiger berichtete , müssen am Universitätsspital Waadt Väter schon zwei Stunden nach der Geburt wieder heim. Auch im Unispital Zürich (USZ) gilt für Besucherinnen und Besucher Zertifikat- und Maskenpflicht. Allerdings: «Zur Begleitung der Geburt des eigenen Kindes ist eine Ausnahme von der Zertifikatspflicht möglich», sagt Martina Pletscher, Sprecherin des USZ. «Unter Umständen setzt die Geburt zu einem Zeitpunkt ein, an dem die Begleitperson kein gültiges Zertifikat hat oder noch beschaffen kann».

Immerhin hat das Besuchsverbot auch eine gute Seite: Wie eine aktuelle Umfrage an Schweizer Spitälern ergab, hat sich die Zahl der Mütter, die ihre Babys stillen können und der Schlaf ihrer Neugeborenen wegen des Besuchsverbots stark verbessert. Der Stress bei Eltern und Neugeborenen sei dadurch deutlich gesunken.