Messenger - Darum verschwinden jetzt Whatsapp-Nachrichten innerhalb von 24 Stunden

Nun tüftelt offenbar Facebook – die Besitzerin von Whatsapp – daran, die Funktion weiter zu entwickeln. So soll es künftig möglich sein, Nachrichten schon nach 24 Stunden wieder verschwinden zu lassen. Das Feature ist in einer Vorabversion aufgetaucht, wie Wabetainfo.com berichtet. Die Funktion der selbstlöschenden Chats kann einzeln für jeden Whatsapp-Kontakt aktiviert und deaktiviert werden.

Hack mit Screenshot

Doch sind selbstlöschende Nachrichten wirklich sicher? Tatsächlich hält die Funktion den Empfänger oder die Empfängerin nicht davon ab, die Nachrichten weiterzuleiten oder sie anderweitig abzuspeichern. Wird eine solche Nachricht nämlich an einen Chat weitergeleitet, in welchem selbstlöschende Nachrichten deaktiviert sind, bleibt die Nachricht auch nach Ablauf der Frist bestehen. Ausserdem kann die Nachricht via Screenshot abgespeichert werden. Sensible Informationen sollte man darum besser nicht mit der Funktion teilen.