Dies liegt einerseits am grossen Interesse der Kunden, andererseits aber auch an Computer-Programmen.

Die neue Generation der Sony-Konsole, die PlayStation 5, kam erstmals am 19. November in den Schweizer Handel. Vorbestellt werden konnte sie allerdings bereits im September – aber nur für kurze Zeit. Denn schon nach nur wenigen Stunden waren alle Bestände, die für die Vorbestellung freigegeben worden waren, restlos ausverkauft. Ähnlich verhielt es sich am Release-Tag und danach nochmals am 3. Dezember, als einige Händler einen kleinen Nachschub an Konsolen zum Verkauf freigaben. Damals dauerte es sogar nur wenige Minuten, bis die Konsolen bereits wieder ausverkauft waren.