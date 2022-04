Fachkräftemangel: Darum war es noch nie so einfach, einen neuen Job zu finden

Zum zweiten Mal in Folge gab es noch nie so viele offene Stelleninserate.

Arbeitsuchenden bieten sich derzeit so viele Chancen wie noch nie. Die Anzahl Stelleninserate lag zwischen Januar und März zum zweiten Mal in Folge auf einem Rekordwert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stiegen die Ausschreibungen um 47 Prozent, wie der Stellenvermittler Adecco unter Bezug auf den Stellenmarkt-Monitor der Universität Zürich mitteilt.

Auch in der Autogarage sind IT-Kenntnisse gefragt

Besonders gefragt seien digitale Kompetenzen. In fast jedem dritten Stelleninserat würden zumindest Grundkenntnisse verlangt, egal, ob in akademischen oder handwerklichen Jobs. «In vielen Berufen werden Arbeitsprozesse fortdauernd digitalisiert», sagt Yanik Kipfer von der Universität Zürich. So werde der Computer etwa auch in handwerklichen Berufen, wie beispielsweise in einer Autogarage, ein immer wichtigeres Werkzeug.