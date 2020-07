Monster-Fisch aus dem Bodensee

Darum war es richtig, den 2-Meter-Wels zu töten

Der Fang eines riesigen Welses aus dem Bodensee hat im Internet für Aufregung gesorgt. Die Reaktionen reichen von Frust bis hin zu Verständnis für den Fang. Ein Experte klärt auf.

Der Fang eines Riesen-Wels es im Bodensee vo r gut einer Woche schlägt im Netz hohe Wellen. 2,2 Meter lang war der Fisch , den der Vorarlberger Berufsfischer Franz Blum aus dem Wasser gezogen hat. In den Kommentarspalten der s ozialen Medien wurde eifrig kommentiert . Einige Leser konnten es nicht verstehen, wieso das Tier sterben musste. «Schade um dieses schöne Tier», heisst es beispielsweise im Post eines 20-Minuten-Leser s auf Facebook. «Wie kann man sich darüber freuen. Der Fisch lebte so viele Jahre und musste für nichts sterben», schreibt ein weiterer Leser. «Wie kann man sich darüber freuen , einem Tier das Leben genommen zu haben?», fragt sich ein e andere Person .

Doch es gab auch Verständnis für den Fang des riesigen Wels es . «An alle Empörten: Welse fressen ganze Fischbestände in Seen leer und vermehren sich aufgrund der höheren Wassertemperaturen viel zu schnell», weiss ein User. «Die Welse fressen U nmengen an kleineren Fischen. So traurig , wie es ist , so ein Tier zu töten, für die Biodiversität ist es ein M uss , s olch grosse Welse rauszu n ehmen», schreibt jemand .