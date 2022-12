Nati-Star Xherdan Shaqiri im Interview vor dem Portugal-Spiel

Der Nati-Star erklärt, warum er an grossen Turnieren immer so auftrumpfen kann.

Xherdan Shaqiri, nach Ihrem Tor gegen Serbien sind Sie einer von drei Spielern, die an den letzten drei Weltmeisterschaften getroffen haben – gemeinsam mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi . Was bedeuten Ihnen solche Rekorde?

Das ist eine mentale Stärke, die ich habe. Auch wenn es im Verein vielleicht mal nicht so gut läuft, versuche ich immer bereit zu sein. Mit einer oder zwei Aktionen kannst du immer ein Spiel entscheiden. Ich versuche der Mannschaft immer zu helfen, egal, ob in guten oder schlechten Zeiten.

Das ist sicher ein grosses Plus. Dass wir in solchen Spielen wie gegen Serbien wieder zurückkommen, liegt auch an unserer Erfahrung. Wir bleiben auch in schwierigen Situationen ruhig und ziehen unser Spiel durch.