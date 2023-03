Hundekot: Daraum waren Hundehäufchen früher häufig weiss

Das war früher anders. Weisse Häufchen waren am Wegesrand allgegenwärtig.

Das lag an der Zusammensetzung des Futters.

Für Hundehalterinnen und -halter ist es die normalste Sache der Welt: Der Kontrollblick auf das Häufchen ihres vierbeinigen Freundes . Mit ein bisschen Erfahrung lässt sich an Konsistenz und Farbe der Hinterlassenschaft erkennen, ob mit dem Haustier alles in Ordnung ist. Dabei ist es bisweilen erstaunlich, welche Farbschattierungen das Häufchen annehmen kann. Eine Farbe, die man im Gegensatz zu früher aber kaum noch zu Gesicht bekommt, ist Weiss.

Übeltäter Kalzium

Früher war das Hundefutter vollgestopft mit Knochenmehl und auch am Kalzium wurde nicht gespart. Zu viel davon wird vom Hundemagen nicht verwertet und wieder ausgeschieden, was zur charakteristischen Verfärbung des Kots führt. Ein Kalziumüberschuss kann beim Hund ausserdem zu Gesundheitsproblemen wie Nierensteinen und Verkalkung der Knochen führen. Mittlerweile ist Knochenmehl in keinem hochwertigen Futter mehr zu finden.