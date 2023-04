FBI warnt vor öffentlichen Ladestationen für Smartphones

Die kostenlosen öffentlichen Ladestationen haben sich in den letzten Jahren vervielfacht, da die Betreiber von Flughäfen ihr Angebot erweitern, um die Bedürfnisse der Reisenden zu befriedigen. Auch in Hotels und Einkaufszentren wurden vermehrt solche Ladestationen installiert.

«Bösewichte haben Wege gefunden, öffentliche USB-Anschlüsse zu nutzen, um Malware und Überwachungssoftware auf Geräte zu bringen», teilte das FBI in einem Tweet mit.

Das FBI warnt davor, das Handy an öffentlichen Stationen aufzuladen.

Beamte der zentralen US-Sicherheitsbehörde FBI in Denver warnen davor, öffentliche Stationen zum Aufladen von Mobiltelefonen zu verwenden. «Bösartige Akteure» könnten solche Ladestationen nutzen, um Malware und Tracking-Software auf Computern und Telefonen zu installieren.



«Bösewichte haben Wege gefunden, öffentliche USB-Anschlüsse zu nutzen, um Malware und Überwachungssoftware auf Geräte zu bringen», teilte das FBI in einem Tweet mit. «Nehmen Sie Ihr eigenes Ladegerät und USB-Kabel mit und nutzen Sie stattdessen eine Steckdose», so die FBI-Beamten weiter.