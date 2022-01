Xing-Studie – Darum wechseln Schweizerinnen und Schweizer in der Pandemie den Job

«Viele Firmen suchen auf Social Media nach Mitarbeitenden»

Was sind die Risiken beim Stellenwechsel während der Pandemie?

«Zurzeit suchen viele Branchen händeringend nach Fachkräften. Doch das trifft nicht auf alle Berufsfelder zu. So gibt es beispielsweise immer noch recht viele Bewerbungen auf Stellen im Marketing. Darum empfehle ich, nicht die Stelle zu kündigen, wenn man noch keinen neuen Job in Aussicht hat: Insbesondere wenn man familiäre Verpflichtungen hat. Es lohnt sich auf jeden Fall, einen Blick auf Jobplattformen zu werfen, um herauszufinden, ob es zurzeit in einer Branche viele freie Stellen gibt. Bei Stellen, die auf LinkedIn ausgeschrieben sind, sieht man zum Beispiel auch, wie viele Leute sich schon beworben haben.»