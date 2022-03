Verstecktes Geld - Darum weiss niemand, wie reich Wladimir Putin wirklich ist

Das ist Wladimir Putin

Wladimir Wladimirowitsch Putin wurde am 7. Oktober 1952 als drittes Kind von Wladimir Spiridonowitsch Putin und Maria Iwanowna Schelomowa in St. Petersburg geboren. Er studierte Jura an der Universität Leningrad. Danach hat er für den sowjetischen Geheimdienst KGB gearbeitet. Im Rahmen dieser Tätigkeit hat er sich zwischen 1985 und 1989 in der DDR aufgehalten. Nach der Wende ist er in die Sowjetunion zurückgekehrt und hat eine politische Karriere begonnen. Im Jahr 1999 wurde er zum Ministerpräsidenten der Russischen Föderation ernannt. 2000 wurde er zum Staatspräsidenten gewählt. Seither lenkt Putin das Land ununterbrochen – obwohl er von 2008 bis zu seiner Wiederwahl 2012 erneut Ministerpräsident war, behielt er im Hintergrund stets die Zügel in der Hand.