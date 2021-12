Ziehen, spannen, schmerzen - Darum werden Brüste vor der Periode grösser

Schuld sind die Hormone

Warum fühlen sich Brüste vor der Menstruation so empfindlich an? Das lässt sich, wie so oft beim weiblichen Körper, auf die Hormone zurückführen. Während in der ersten Zyklushälfte hormonell die Östrogene dominieren, ist in der zweiten Phase das Gelbkörperhormon am Zug. Dieses Wechselspiel der Hormone hat Wassereinlagerungen in der Brust, sogenannte Ödeme, zur Folge: Der BH sitzt enger als sonst und du fühlst ein Spannungsgefühl im Brustbereich. Die Haut kann ausserdem mit feinen Äderchen durchzogen sein und etwas geschwollen aussehen. Auch Beine, Füsse und Hände können dadurch anschwellen, was du auch an deinen Kleidern merkst.