Experten rechnen damit, dass sie 19 bis 36 Prozent weniger Billette in der First und Business Class verkaufen werden wie vor der Pandemie.

Airlines machen ihr Hauptgeschäft vor allem mit Business-Kunden. Die 10 bis 15 Prozent der Passagiere, die in der Business oder First Class fliegen, spülen bis zu 40 Prozent der Einnahmen in die Kassen, berichtet die SRF-Sendung «Heute Morgen» .

Just die Geschäftsreisenden in der Business und First Class sind es nun aber, die am stärksten zurückgehen. Denn viele Firmen werden weiterhin virtuelle Meetings abhalten, statt ihre Angestellten um die ganze Welt jetten zu lassen. Es kommt für sie schlicht günstiger.