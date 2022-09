Neue Studie zu Hunger und schlechter Laune

Kaum hast du was gegessen, entspannst du dich. Du bist wieder der oder die Alte. Was war da los? Forschende der Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften im österreichischen Krems haben die Antwort: Den Zusammenhang zwischen Hunger und schlechter Laune gibts tatsächlich.

Menschen, bei denen sich Hunger auf die Gefühlslage auswirkt, sind schnell reizbar und das in Situationen, in denen sie sonst entspannt sind. Bei Stress verdoppelt sich diese Gereiztheit.

Hungergefühl sorgt für Emotionalität

Für die Studie der Universität in Krems wurden mehr als 60 Menschen aus Österreich und Deutschland 21 Tage lang und fünfmal am Tag per App nach ihrem Hungergefühl und Gefühlszustand befragt.

«Wir haben die App entwickelt, um unsere Forschungsfragen und die Teilnahme direkt in den Alltag der Menschen zu integrieren. Durch den längeren Zeitraum konnten wir Zusammenhänge identifizieren», so Universitätsprofessor Dr. Stefan Stieger, Leiter des Fachbereichs Psychologische Methodenlehre.

«Menschen erinnern sich selten am Ende des Tages an einzelne Aspekte ihres Hungergefühls und den etwaigen Emotionen dazu. Daher wurden kurz vor den Hauptmahlzeiten Fragebögen über die App ausgeschickt», sagt der Professor.

Die Ergebnisse zeigen, dass ein höheres Mass an selbst identifizierten Hungergefühlen mit einem höheren Mass an Ärger, Reizbarkeit und Unlust verbunden war. «Wir konnten also herausfinden, dass alltägliches Hungergefühl tatsächlich mit negativer Emotionalität verbunden sein kann», so Stieger.