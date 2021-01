Die Festtage sind vorbei, die Corona-Lage in der Schweiz bleibt unklar. Wie viele Personen sich in den vergangenen zehn Tagen infiziert haben, wird sich erst in den nächsten Tagen herausstellen.

Darum gehts Die Schweiz befindet sich aktuell in einem Corona-Blindflug.

Wie viele Personen sich in den vergangenen Tagen angesteckt haben, ist noch unklar.

Der Bundesrat trifft sich nächsten Mittwoch zur ersten Corona-Sitzung.

Die epidemiologische Situation sei «besorgniserregend», weitere Massnahmen werden derzeit allerdings nicht getroffen. Mit diesen Worten verabschiedete sich der Bundesrat vergangenen Mittwoch in einer Medienmitteilung aus dem Jahr 2020.

Das Problem derzeit: Die Schweiz befindet sich aktuell aufgrund der Feiertage in einem Blindflug. Das BAG wird erst am Montag über die aktuelle Lage orientieren. Die Zahlen seien dann mit grosser Vorsicht zu geniessen, da viele Testcenter über die Festtage geschlossen waren, schreibt die «NZZ». Auch die Bereitschaft der Leute zu einem Corona-Test sei in dieser Zeit geringer gewesen als an normalen Tagen.

Start der Impfung als Hoffnung

Wie viele Personen sich in den vergangenen Tagen bei privaten Kontakten infiziert haben wird sich deshalb erst in einigen Tagen herausstellen. Am 6. Januar trifft sich der Bundesrat zu seiner ersten Sitzung im Jahr 2021. Aufgrund der fehlenden Daten könnte es nicht schwierig werden, weitere Massnahmen zu definieren. Am Montag werden zudem Tausende Schweizer wieder bei der Arbeit erscheinen und praktisch in der ganzen Schweiz beginnt wieder der Schulunterricht.

Immerhin: Der 4. Januar wird in der Schweiz auch als der Tag der Hoffnung bezeichnet. In diversen Kantonen beginnen am Montag die Impfungen gegen das Coronavirus. Die Menge des gelieferten Impfstoffs ist jedoch noch gering. Die Anfrage übersteigt die Nachfrage deutlich. Dies wird bis zu der Zulassung eines zweiten Impfstoffs nach Biontech/Pfizer wohl auch so bleiben. Swissmedic prüft derzeit die Vakzine der Firmen AstraZeneca, Moderna und Janssen-Cilag. In Grossbritannien wurde der heimische Impfstoff von AstraZeneca in der letzten Woche des Jahres 2020 genehmigt.