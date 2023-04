Kinostarts April 2023: Darum widmet Regisseur Sam Mendes «Empire of Light» seiner Mutter

Der Trailer zu «Empire of Light».

Regisseurin Jenna Hasse bringt einen Sommer am Genfersee auf die Leinwand.

In einer Doku wird die Geschichte vom Geflüchteten Amine Diare Conde und seinem Kampf, in der Schweiz leben zu können, beleuchtet.

Sam Mendes’ neuer Film ist eine Hommage an seine Mutter.

«Empire of Light»

Tickets verkaufen, Popcorn und Süssigkeitensäckli über den Tresen reichen, Arbeitspläne fürs Team erstellen – das ist Hilarys (Olivia Coleman) Job im Kino. Es sind die frühen Achtzigerjahre, in Grossbritannien bestimmen Arbeitslosigkeit und Rezession das Leben.

Auch Hilarys Alltag ist trostlos: Sie steckt in der Kino-Routine fest, wird immer wieder von depressiven Phasen eingeholt und ihr verheirateter Chef (Colin Firth) will sie im Büro ständig zu Sex überreden.

Der neue Mitarbeiter

Als Stephen (Micheal Ward) im Kino als Ticketverkäufer neu anfängt, kommt etwas Licht in den tristen Alltag: Hilary freundet sich mit ihm an und muss bald merken, dass auch er mit Problemen zu kämpfen hat.

Das sagt Regisseur Sam Mendes

Regisseur Sam Mendes hat seinen letzten Film «1917» seinem Grossvater gewidmet – «Empire of Light» wurde von seiner Mutter und ihrem Leben mit einer psychischen Erkrankung inspiriert.

«Empire of Light».

«Amine – Held auf Bewährung»

Werde ich in der Schweiz bleiben können? Es ist diese Frage, die Amine Diare Conde seit Jahren umtreibt. Er ist von Guinea nach Europa geflüchtet, im Juli 2014 beantragte er zum ersten Mal Asyl in der Schweiz , erfolglos. Vier Mal wurde sein Gesuch abgelehnt.

Essen für alle

Sein Leben ist geprägt von der Angst, nicht bleiben zu dürfen. Diese Frustration verwandelt Amine in Tatendrang: Er will sich sozial engagieren und Menschen helfen. So gründet der 22-Jährige während der Pandemie die Aktion «Essen für alle» und versorgt Menschen, die sonst hungern müssen, gratis mit Lebensmitteln.