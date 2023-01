Yann Sommer: Darum will ihn Bayern München unbedingt verpflichten

Goalie-Bedarf

«Es ist keine Frage, dass wir noch einen Torhüter brauchen», sagte Bayern-Star Joshua Kimmich am Mittwoch im Trainingslager in Katar. Auch Teamkollege Matthijs de Ligt meinte, «es wäre schön, einen neuen Goalie auf dem Platz zu sehen». Klar ist auch: Die Bayern-Verantwortlichen sind nicht zu 100 Prozent von Ersatzgoalie Sven Ulreich überzeugt. Laut dem TV-Sender Sky sollen sich auch mehrere Bayern-Führungsspieler intern für eine Verpflichtung des Nati-Goalies ausgesprochen haben.

Langfristigkeit

Sommer feiert erst im Dezember seinen 34. Geburtstag. Ein Alter, in dem ein Goalie noch einige Jahre im Tank haben sollte. Der verletzte Manuel Neuer wird dagegen im März bereits 37 Jahre alt. Zudem könnte der Deutsche länger ausfallen als nur bis Ende der Saison, wie die «Bild» berichtet. Es kursieren Gerüchte, dass es sich bei Neuers «Fraktur des rechten Unterschenkels» um einen offenen Schien- und Wadenbeinbruch handeln könnte. Mit Sommer hätten die Bayern einen Leistungsträger im Tor, der auch in der kommenden Saison die Position als Nummer 1 erfüllen könnte.

Paraden-Rekord

Ende August beim 1:1 zwischen Bayern und Gladbach betrieb Sommer in der Münchner Allianz Arena beste Eigenwerbung. Mit insgesamt 19 Paraden stellte der Nati-Goalie einen neuen Bundesliga-Rekord auf. Seit Beginn der detaillierten Datenerfassung parierte kein anderer Torhüter in einem Spiel so viele Bälle.

Form

Nach dem Expected-Goals-Modell (erwartete Tore) hat Sommer in dieser Bundesliga-Saison 4,1 Gegentore verhindert – so viele wie kein anderer Goalie in der deutschen Liga. Manuel Neuer folgt mit 3,8 verhinderten Toren auf Platz 2. Auch mit seiner Abwehrqoute von 77 Prozent liegt der Schweizer knapp vor dem verletzten Bayern-Star. Nur einmal in den neun Saisons bei Gladbach wies Sommer eine bessere Quote auf (Saison 2014/2015, 83 Prozent).