Jetzt, wo es draussen heisser wird, werden die Getränke kälter. Einer, der in Sachen Sommergetränke neu mitmischen will, ist der erfolgreiche deutsche Rapper Capital Bra . Nachdem seine eigene Pizza vergangenes Jahr schon ein voller Erfolg war, hat der Rapper jetzt nachgelegt: Mit einer Eistee-Marke namens «BraTee».

Das «Bra» dient als Abkürzung für das russische Wort Brat, was übersetzt Bruder heisst. Bratan, die weibliche Form Bratina und die Mehrzahl Bratuchas – so nennt der in Sibirien geborene Rapper seine Fans.

Kaum ein Getränk hat in den letzten Wochen auf Instagram und Tiktok derart für Furore gesorgt. Diverse deutschsprachige Influencer i nnen und Influencer haben Anfang des Jahres eine Kiste erhalten. Darin waren Eistees in den vier verschiedenen Geschmacksrichtungen: Zitrone, Pfirsich, Wassermelone und Granatapfel.

Schweizerinnen und Schweizer reisen für den BraTee nach Deutschland

Seit einigen Tagen ist der Tee in mehreren Verkaufsläden in der Schweiz erhältlich. Einer der ersten, der auf den BraTee gesetzt hat, war Stefan Müller , Gründer und Inhaber vo n Drinks of the World . Bereit s seit einem Monat habe er die vier Teesorten für 3,50 Franken (Im Vergleich: Die 500 ml-Flasche von «Fuse Tea» kostet 1,20 Franken) im Sortiment.