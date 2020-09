Die UBS will wachsen. So hiess es vor einer Woche, die Grossbank liebäugle mit der Credit Suisse. Inzwischen ist das Gerücht vom Tisch: Es wird keine Fusion zwischen den Schweizer Grossbanken geben. Stattdessen möchte die UBS mit der Deutschen Bank fusionieren .

Was bringt ein Zusammenschluss?

«Schliessen sich zwei Banken zusammen, steht immer der Effizienzgedanke im Vordergrund», erklärt Steven Ongena, Bankprofessor an der Universität Zürich. Denn mit einer Fusion könnten die UBS und Deutsche Bank die gleichen Plattformen und Ressourcen nutzen. «Dadurch würden die Banken Kosten einsparen, was sich wiederum positiv auf die Kunden auswirken würde», so Ongena. Zudem kann eine neue internationale Bank an Marktmacht gewinnen.